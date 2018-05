Brussel vreest nu echt staaloorlog

,,Ook nu zal het wel weer een vijf-voor-twaalf-helderheid worden'', aldus handelsminister Sigrid Kaag na afloop van het beraad in Brussel. ,,Of het vernederend is om iedere keer tot middernacht op een tweet te moeten wachten? Dat weet ik niet. Het is wel een bijzondere manier van opereren.''



Malmström zei vanmiddag dat ze 'niet dagelijks, maar wel enkele keren per week' contact heeft met haar gesprekspartner in Washington, Wilbur Ross. Veel te praten valt er ook niet, want het Europese standpunt is en blijft dat van onderhandelingen met het mes op de keel geen sprake kan zijn. Dat werd vorige week nog bevestigd door de staats- en regeringsleiders.



Brussel is bereid met Amerika te praten over lagere tarieven, afname van Amerikaans LNG en een ingrijpende hervorming van de Wereld handelsorganisatie WTO. Maar dat allemaal pas nadat de aangekondigde tariefsverhogingen definitief van tafel zijn. Ook voor het omgekeerde scenario is Europa klaar. Dan slaat het terug, zo snel als de WTO-regels dat toelaten, met zeer gerichte tariefsverhogingen op VS-producten zoals rijst, tabak, pindakaas, bourbon, jeans en motoren.



Met de rest van de wereld voert Europa de vrijhandel versneld op. Volgende maand reist Malmström af naar Australië en Nieuw Zeeland om met die twee landen handelsonderhandelingen te openen. De Bulgaarse handelsminister en momenteel Raadsvoorzitter Emil Karanikolov: ,,Dat is een duidelijk signaal naar al onze partners dat Europa blijft openstaan voor vrijhandel.''