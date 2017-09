Bunq kampt met trager systeem door DDoS-aanval

Door de aanval kampt het systeem op sommige momenten met vertragingen. Ook zijn er problemen met inloggen op de app. ,,Het hele team is keihard aan het werk om de aanval ongedaan te maken. We doen wat we kunnen", zegt Ali Niknam, oprichter Bunq ,,Helaas zijn dit soort zaken niet te voorkomen."



Bij een DDoS-aanval proberen buitenstaanders computers, netwerken of diensten onbereikbaar te maken. Niknam heeft geen idee waarom Bunq het slachtoffer is geworden. ,,Als de aanvaller een bepaald statement wil maken, dan is dat gelukt. We zijn wel benieuwd waarom." Volgens Bunq wordt een onderzoek ingesteld naar wie verantwoordelijk is voor de aanval.