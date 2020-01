Buurtwinkelcentra floreren: ‘We hebben nul procent leegstand’

Het bureau analyseerde de centra in de periode 2004-2019 en komt tot de conclusie dat wijkwinkelgebieden de afgelopen vijftien jaar tijd zijn gegroeid in omvang, aantal en ook de samenstelling is sterk gewijzigd. Er zijn vooral meer kappers bijgekomen en het aantal massagesalons is bijna verviervoudigd. Videotheken zijn bijna verdwenen en het aantal bankkantoren is met twee derde gedaald.



,,Ondanks de groei van online shoppen, doet de buurtwinkel het eigenlijk supergoed. Sleutel tot succes is de aanwezigheid van een supermarkt zoals Jumbo of AH in combinatie met een budgetsuper. Deze winkels trekken dagelijks veel publiek en daar profiteren andere winkeliers ook van. Sowieso doen zaken die verse producten verkopen, het goed. Denk aan bakkers, slagers en viswinkels’’, aldus Frank Verwoerd, hoofd research bij Colliers.