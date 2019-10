Cabinebonden zinspelen op nieuwe acties bij KLM

Bedrijf van de hand doen? Apeldoorn­se advocaat laat online de valkuilen zien

11:12 Waarom ging Thomas Cook failliet? De reisorganisatie verslikte zich in te dure overnames in het verleden, zegt Ernest Loor. Het is niet de eerste onderneming die zich verkijkt op overnames. De Apeldoornse advocaat springt daar op in met het openen van Bedrijfsovernamehulp.nl.