CBS: bijna 7 procent kinderen groeit op met armoederisico

Olieprijs daalt dankzij onrust in China tot laagste van dit jaar, ook benzine weer goedkoper

De prijs van olie, en daarmee ook bijvoorbeeld benzine, is flink gedaald door de onrust in China. De prijsstijging door de oorlog in Oekraïne is verdwenen, en een vat olie kost nu weer net zoveel als in december vorig jaar. De gemiddelde prijs voor een liter Euro95 (E10) in Nederland is gezakt tot onder de 1,80 euro.

28 november