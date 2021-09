China grijpt in: welvaart in het land nam toe, maar is niet eerlijk verdeeld

Het ‘socialisme met Chinese karakteristieken’ begint wel erg kapitalistisch te worden. En dat is niet hoe Xi Jinping, de machtige man van China, het graag ziet. Integendeel, de laatste maanden ligt in China de nadruk op ‘gedeelde welvaart’. De inkomensverdeling is in China inmiddels even scheef als in de VS. De armoede is officieel uitgebannen, maar de kloof tussen rijk en arm is enorm gegroeid.