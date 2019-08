China slaat terug in handelsstrijd met VS

Met twee tegenmaatregelen laat China de Amerikaanse president Donald Trump weten niet met zich te laten sollen. Voor het eerst sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 mag de renminbi nu onder de symbolische grens van 7 renminbi per Amerikaanse dollar zakken.

Een strategisch besluit van de centrale bank van China, want met een zwakkere munt - die deels wordt gecontroleerd door de overheid - worden Chinese producten in het buitenland goedkoper. Een tegenmaatregel die tegen het zere been is van Trump. De Amerikaanse president verwijt Peking al langer dat het zijn munt manipuleert om zo de export een zetje in de rug te geven.

Maar een zwakkere munt is niet het enige middel waarmee Peking Trump op zijn plek denkt te kunnen zetten. Ook kondigde het aan om de invoer van Amerikaanse landbouwproducten op te schorten. Nóg een pijnlijk punt voor Trump, want in juni hadden de Chinezen nog toegezegd meer Amerikaanse landbouwproducten te zullen importeren. Trump ziet de landbouw als een belangrijk wapen in zijn verkiezingsstrijd.

Taks

Dat China de belofte van een hogere invoer van landbouwproducten niet nakwam, was voor Trump een van de redenen om afgelopen donderdag een nieuwe ronde importheffingen aan te kondigen. Vanaf september komt er 10 procent taks op 300 miljard dollar aan Chinese goederen, waaronder laptops, smartphones, kinderkleding en speelgoed.

Met Trumps aankondiging en de tegenzet van de Chinese president Xi Jinping is de handelsoorlog in een nieuwe fase beland. In juni sloten de twee op de G20-top in Japan nog een ‘wapenstilstand’. De Amerikaanse president beloofde toen nog dat hij de importtarieven voor China ‘voorlopig’ niet zou verhogen, omdat de gesprekken tussen de twee landen zouden worden hervat.

Dat het tij nu is gekeerd, maakt beleggers zenuwachtig, zo is te zien op de aandelenmarkten wereldwijd. Beleggers laten Aziatische aandelen vallen en vluchten naar veilige havens als goud, de Japanse yen en Amerikaanse obligaties. Ook vandaag kleuren de Europese markten rood, nadat vrijdag de aandelen al met meer dan 3 procent daalden, de slechtste prestatie van het jaar.

Tsunami

De markt lijkt niet erg gerust op een goede afloop. De Duitse bank Commerzbank verwacht dat het besluit van de centrale bank van China om de Chinese munt te verzwakken ook andere Aziatische munten zal doen devalueren. ,,Er zit een tsunami aan te komen”, zei een econoom van de bank tegenover The Financial Times. ,,Het is een van de slechtst denkbare scenario’s”, reageerde Michael Every, hoofd Aziatische aandelen bij Rabobank in Hongkong.