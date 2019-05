China voert importheffingen op in handelsoorlog met VS

Topjaar voor Nederland­se bouwers superjach­ten: gemiddeld 86 miljoen waard

15:48 De Nederlandse scheepswerven kunnen terugkijken op een succesvol jaar. Ze hebben het afgelopen jaar meer grote jachten afgeleverd dan een jaar eerder. In totaal werden achttien ‘superjachten’ met een lengte van meer dan 30 meter aan klanten opgeleverd. De gemiddelde prijs per superjacht steeg aanzienlijk: van 57 miljoen euro in 2017 naar 86 miljoen euro vorig jaar.