Chocoladereep dreigt nog duurder (of kleiner) te worden

Onder meer zware regenval en een rot veroorzakende ziekte hebben in grote cacaolanden als Ghana en Ivoorkust veel gewassen verwoest. Verder is de verwerking van bonen, verspreid over de wereld, ook gedaald. Dat maakt eveneens dat fabrikanten momenteel moeite hebben om aan genoeg cacaobonen te komen.

,,We zitten duidelijk in een zeer krappe situatie”, meldde Paul Joules, cacao-analist bij Rabobank in Londen, aan financieel persbureau Bloomberg. Hij sluit niet uit dat de prijzen verder omhoog gaan of dat chocoladerepen mogelijk wat kleiner gaan worden.