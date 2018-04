Chronisch zieken kennen het verschil tussen pijn en een tientje

Sandra Phlippen is universitair docent aan de Erasmus School of Economics en voormalig chef economie bij deze krant.

Het leven in Nederland is goed voor chronisch zieken. Ik kan het weten, want ik ben er zelf een (geen zorgen, het gaat prima). Chronisch zieken gaan minder premie betalen bij dezelfde hoge zorgkosten. Nee, dit is niet weer een zoveelste politieke belofte. Dit is een magische greep van een stel ambtenaren en wetenschappers die na tien jaar sleutelen een stelsel hebben ontworpen waar ze in andere landen jaloers naar kijken.

In plaats van doormopperen over hoeveel die zorg ons verdorie wel niet kost, laten we ook eens openstaan voor hoe goed we het eigenlijk doen in deze vergrijzende westerse wereld waar zorgkosten iedereen boven het hoofd dreigen te groeien.

Wij zijn solidair met de meest zieken in de samenleving en tegelijkertijd houden we het efficiënt en (vooralsnog) betaalbaar. Dat komt, niet schrikken, door ons stelsel van marktwerking in de zorg. Marktwerking in iets dat zo kwetsbaars is als de zorg, daar krijgen we de kriebels van. Dat begrijp ik, want winst willen maken ten koste van zieke mensen is letterlijk levensgevaarlijk.

Omslagpunt

Maar niet bij ons. Wij hebben het omslagpunt bereikt, waarbij verzekeraars nauwelijks nog een cent verdienen aan gezonde mensen als klant. Chronisch zieken daarentegen zijn een lot uit de loterij. Dat hebben die ambtenaren zo opgezet. En omdat verzekeraars, laten we niet naïef zijn, hun eigenbelang nastreven, gaan we steeds vaker zien dat ze alles doen om chronisch zieken binnen te halen om daarna tegen zo laag mogelijke kosten zorg in te kopen. Gisteren legde Peet Vogels dit al mooi uit in deze krant.

Toch groeien de totale zorgkosten bij ons ook vervaarlijk door. Met inkoopvoordelen alleen gaan we het niet redden. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) is nu bezig met een plan voor hoe het beter kan.

Hier is nog een idee voor hem: betrek chronisch zieken zelf bij het betaalbaar houden. Er zijn talloze voorbeelden van keuzes die mensen zelf maken en die voor hun gezondheid en de kosten daarvan enorm veel uitmaken. Trouw zijn in je medicijngebruik en gezond eten bijvoorbeeld.

Ik ga zelf ieder jaar naar een kuuroord om te vasten. Dat levert mij gezondheid op en scheelt enorm in zorgkosten. Ik zou zeggen: geef mensen premiekorting als het ze lukt om zorgkosten te besparen. Niet het hele bedrag dat ze uitsparen maar een deel, zodat er ook nog wat voordeel overblijft voor de zieken die het niet voor elkaar krijgen hun kosten te verlagen. Het mag immers geen straf op ziek zijn worden.