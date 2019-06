Constantijn blijft tóch start-upambassadeur en krijgt meer geld

Constantijn volgde medio 2016 Neelie Kroes op als speciale start-upgezant. Dat lijkt een succes; zo realiseerde de prins vorig jaar een speciaal Nederlands paviljoen op 's werelds grootste techbeurs in Las Vegas, de CES. Tientallen Hollandse start-ups presenteerden zich daar. En op Genome’s meest recente ranglijst van ‘s werelds beste start-upregio’s steeg Nederland van de negentiende naar de vijftiende plaats. Desondanks dreigde de prins in januari te stoppen als ambassadeur als het kabinet niet met extra geld over de brug kwam. Hij bekritiseerde het gebrek aan ambitie. Nu heeft zijn organisatie StartupDelta nauwelijks menskracht voor alle activiteiten. Ook moest hij jaarlijks het benodigde budget als subsidie aanvragen. Zijn noodkreet is succesvol. Er komt extra geld, kondigde Keijzer vanmiddag aan. In totaal gaat het om 65 miljoen euro tot 2023. De prins kan daarmee onder andere meer activiteiten ontplooien die het start-upklimaat ten goede komen. Verder komt er bijvoorbeeld een proef om start-ups essentiële personeelsleden van buiten de EU naar Nederland mee te laten nemen. De hoop is dat buitenlandse startende bedrijven zich dan gemakkelijker in Nederland zullen vestigen.

Meer onderzoek

Constantijn is blij met de extra middelen. Hij beklemtoont dat StartupDelta tot nu toe slechts 4,5 miljoen euro aan subsidies ontving. ,,Vanaf nu krijgen we een veel solidere basis.” Hij belooft dat het geld zo min mogelijk naar de eigen organisatie gaat: deze zal groeien van 18 mensen nu naar hoogstens circa 25. ,,We willen vooral meer onderzoeken laten doen en externe expertise inhuren.” Zo konden tot nu toe niet alle Nederlandse start-ups nauwkeurig in kaart gebracht worden. Van veel ondernemingen ontbreken nog gegevens. Al met al maakt het kabinet de start-upambities nu wél waar, stelt de Prins. ,,Ik heb een paar kritische noten gekraakt en daar is naar geluisterd”, zegt hij. Vorige week werd bijvoorbeeld bekend dat het toekennen van aandelenopties door startende ondernemers aan hun personeel veel aantrekkelijker wordt. Nu belast de fiscus dergelijke pakketten meteen vol. Medewerkers moeten dan tot tienduizenden euro's ophoesten, terwijl de toegekende aandelen misschien nooit wat waard worden.

Eenhoorns

Constantijn legt de lat voor de komende jaren hoog. De ambitie is dat er vanaf 2020 jaarlijks twee Nederlandse eenhoorns opstaan. Zulke ‘unicorns’ zijn start-ups die doorgroeien naar een beurswaarde van ten minste 1 miljard dollar. Recent bereikte betaalverwerker Adyen die status. ,,In bijvoorbeeld Israël en Zweden lukt dat ook, dus waarom niet hier?”



Om de nieuwe ambities waar te maken wordt de naam StartupDelta omgedoopt naar Techleap.nl. ,,We willen ons meer richten op scale-ups, bedrijven die doorgroeien. In de naam StartupDelta was bovendien niet duidelijk dat we Nederlands zijn. De extensie .nl verandert dat.”



Staatssecretaris Keijzer is content met het aanblijven van de prins. ,,Ik heb in Las Vegas met eigen ogen gezien hoe goed Constantijn het doet als ambassadeur. Met humor en kennis van zaken, hij bezorgt Nederlandse bedrijven de juiste contacten en weet exact de juiste mensen aan hun jasje te trekken.”