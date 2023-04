Consument klaagt vooral over strenge banken: ‘In strijd tegen witwassen gaan ze soms heel erg ver’

Ruim drieduizend klachten van particulieren tegen een financieel dienstverlener behandelde het Kifid in 2022. In de helft van de gevallen bracht bemiddeling een oplossing, in de andere gevallen werd er uitspraak gedaan door de Geschillencommissie onder voorzitterschap van Eveline Ruinaard, tevens directeur van Kifid. Voor het eerst werden er meer klachten over bankzaken dan over schadeverzekeringen ingediend, constateert het Kifid in het vandaag verschenen jaarverslag.

Wat doen de banken fout waardoor het aantal klachten zo stijgt?

,,Er spelen verschillende zaken. Afgelopen jaar speelde nog steeds de zaak over de variabele rente op een doorlopend consumptief krediet. Banken berekenden teveel rente over die kredieten en daar heeft de Geschillencommissie van gezegd dat die teveel betaalde rente gecompenseerd moet worden. Alle banken hebben inmiddels een compensatieregeling opgesteld. We kregen zelfs telefoontjes van mensen die zeiden ‘Bedankt Kifid, ik heb zelf geen klacht ingediend, maar wel geld teruggekregen’. Daarnaast kregen we klachten over de aanpak van witwassen door de banken en over de manier waarop met de registratie van fraudeurs wordt omgegaan.’’

Banken kregen megaboetes omdat ze te slap waren in het bestrijden van witwassen. Zijn ze nu te streng geworden?

,,Banken moeten witwassen bestrijden, dat is duidelijk. Daarvoor moeten ze hun klanten kennen en vragen ze informatie bij de klant. Maar banken gaan daar soms heel erg ver in. En dat doet wat met de relatie. Klanten die al tientallen jaren bij de bank zitten voelen een muur van wantrouwen. Die mensen komen bij ons met de vraag: mag de bank dat allemaal vragen? Al die vragen van de bank zijn niet altijd terecht. Mensen moeten dan bijvoorbeeld belastingaangiftes van jaren geleden laten zien. Op zich heeft een bank veel ruimte om informatie op te vragen. Bij dit soort klachten kijken we naar wat de grenzen zijn waarbinnen de banken moeten blijven. Als mensen de informatie niet geven kunnen ze hun bankrekening kwijtraken. En dat is een grote dreiging, want je hebt een bankrekening nodig.’’

En hoe zit het met de fraudeurs?

,,Dan gaat het vaak om zogenoemde geldezels, mensen die zich laten verleiden om tegen een vergoeding hun bankrekening beschikbaar te stellen voor criminelen. Geldezels klagen nu vaker. Ze komen als fraudeur in een frauderegister. Dat heeft grote consequenties. Die mensen kunnen bijvoorbeeld geen hypotheek of lening meer krijgen, of alleen heel moeilijk. Of ze verliezen hun bankrekening. Je mag maximaal acht jaar in zo’n register staan. Maar we zien dat banken die acht jaar standaard gebruiken. Alleen bij verzachtende omstandigheden kan er bij de bank een of meer jaren af gaan. Wij hebben geoordeeld dat je in principe op nul jaren moet beginnen en dat naarmate de verwijtbaarheid groter is er één of meer jaren bij komen. Iemand die nog heel jong is en voor de eerste keer een fout maakt moet je niet net zo streng straffen als iemand die herhaaldelijk de fout in gaat. We zien dat het probleem groot is en dat het ook niet snel is opgelost.’’

Speelt dit alleen bij banken, of ook bij verzekeraars?

,,Dit speelt ook bij verzekeraars. Daar komt ook fraude voor, of omdat mensen vooraf niet eerlijk zijn, bijvoorbeeld aandoeningen verzwijgen bij het sluiten van de levensverzekering of de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Of ze claimen meer dan de schade. Maar verzekeraars gaan beter om met de registratie in het frauderegister. Daar wordt al gewerkt met meer jaren registratie bij ernstige fraude en kortere registratie bij minder ernstige fraude. Zij maken wel die afweging. Banken vinden dat nog ingewikkeld, merken we.’’

Kifid is ook het klachtenloket voor BKR-registraties. Zo’n registratie als wanbetaler heeft grote consequenties. Zijn kredietverstrekkers zorgvuldig?

,,We hebben afgelopen jaar ruim vierhonderd klachten over kredietregistraties behandeld. Mensen beklagen zich vooral over de duur van de registratie. Het BKR heeft een reglement dat bepaalt wanneer je in het register wordt opgenomen. Daar toetsen we aan. Maar we kijken ook naar het financieel gedrag. Als iemand zijn schuld netjes heeft afbetaald en geen nieuwe schulden maakt, kun je je afvragen in hoeverre zo’n registratie nog nodig is.’’

