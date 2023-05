Consumentenbond: basisboodschappen in half jaar 15 procent duurder

Onderne­mers: Nu nog prijsstij­ging, later dit jaar wel stabilisa­tie of zelfs daling

Ruim een kwart van de ondernemers in de detailhandel, van bijvoorbeeld supermarkten, voedingsspeciaalzaken en kledingwinkels, verwacht dat de prijzen in het volgende kwartaal verder zullen stijgen. De groep ondernemers die er zo over denkt is wel kleiner dan in de voorgaande kwartalen.