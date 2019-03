Consumentenbond: pakketpost PostNL moet beter

Volgens de bond klagen consumenten al jaren steen en been over PostNL. ,,Op Klachtenkompas, het online klachtenforum van de Consumentenbond, staat het bedrijf steevast bovenaan met het meeste aantal klachten.’' In 2018 was PostNL lijstaanvoerder met ruim 4600 klachten. Klagers zijn vooral ontevreden omdat hun pakketje zoek raakte of niet bezorgd werd (18 procent) of omdat de bezorger ten onrechte aangeeft dat de ontvanger niet thuis is (16 procent).