Consumentenclub daagt Air France-KLM: 'Klanten worden op kosten gejaagd'

Voor goedkoper huren moet je naar Friesland en Drenthe

9:09 Wie naarstig op zoek is naar een betaalbare huurwoning, kan altijd nog uitwijken naar het noorden van het land. Overal stijgen de huren, behalve in Friesland en Drenthe. Het verschil met een woning in Amersfoort ligt al gauw op vele honderden euro’s per maand, voor exact dezelfde woonoppervlakte. Dat blijkt uit cijfers van verhuursite Pararius.