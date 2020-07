Coronacrisis dwingt touringcarbedrijf tot collectief ontslag

'Met pijn in het hart moet ik vaststellen dat wij er niet aan ontkomen bij zowel chauffeurs als technisch en kantoorpersoneel functies te laten vervallen’, schrijft Winnemuller.



Hij wijst erop dat bijna vijf maanden geleden nagenoeg het hele wagenpark is stil komen te staan tijdens de lockdown. ‘Er werden direct vele opdrachten geannuleerd, wat een omzetverlies van ruim 80 procent tot gevolg had.' Betuwe Express in Herveld exploiteert 60 touringcars. De hele branche verkeert al sinds maart in een diepe malaise.