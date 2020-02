Coronavirus raakt bevoorrading, Action overweegt spullen buiten China in te slaan

Acute zorgen leven er niet bij Action. Het winkelbedrijf heeft een groot deel van de met het oog op het voorjaar ingekochte spullen al voor Chinees Nieuwjaar verscheept naar Nederland. Lege schappen zijn er dus niet te verwachten, toch bereidt Action wel ‘verschillende scenario’s’ voor, voor het geval de uitbraak van het coronavirus het land heel veel langer op slot zet.

Action haalt nu ongeveer de helft van het assortiment uit Azië en in vrijwel elke productcategorie zitten wel spullen die gemaakt zijn in China. ,,Dat kan variëren van decoratieartikelen tot tuinstoelen, sokken en ondergoed, gereedschap, lampen, elektrische apparaten en nog veel meer’’, reageert een woordvoerster. Of en wanneer het noodzakelijk is maatregelen te nemen, kan het bedrijf niet zeggen. Voorlopig houdt de discounter de situatie nauwlettend in de gaten.

Langer dicht

Action is niet de enige onderneming die daar verstandig aan doet. Volgens Bart Vos, wetenschappelijk directeur van het Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) en verbonden aan Maastricht University, dreigen voor meer bedrijven en winkels problemen met de bevoorrading. ,,Door het Chinees Nieuwjaar waren de meeste Chinese bedrijven al gepland dicht, maar door het virus is die sluiting in veel gevallen met een week verlengd en dat zorgt voor westerse klanten voor problemen met de aanvoer van onderdelen.’’

Sneeuwbal

Vos, deskundige op het vlak van inkoopmanagement en leveringsketens, verwacht dat het coronavirus een flinke impact gaat hebben op de wereldeconomie. ,,In 2003 zorgde het SARS-virus al voor behoorlijke economische schade, maar nu is China een veel grotere speler in mondiale ketens’’, luidt de onderbouwing. Meerdere deskundigen delen die mening. Zo voorzien de economen van ING problemen voor de wereldeconomie en een mogelijk ‘sneeuwbaleffect’ als de voorraden van essentiële elektronische componenten uit China uitgeput raken.

Veel Chinese fabrieken en bedrijven zijn nog altijd gesloten en meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben hun passagiersvluchten van en naar China geschrapt. Hoewel de meeste vrachtvluchten voorlopig doorgaan, gaat meer dan de helft van de luchtvracht met passagiersvliegtuigen mee. Luchtvracht als geheel is goed voor ongeveer een derde van de wereldhandel. Ook Schiphol, een van de belangrijkste Europese vrachthubs, zal dit volgens de onderzoekers van ING gaan merken. Op Schiphol is 17 procent van de inkomende vracht afkomstig uit China.

Stijgende tarieven

De ondernemersvereniging evofenedex vermoedt dat dit alles gaat zorgen voor een stijging van de transporttarieven. ,,Doordat vluchten en zeetransporten van en naar China worden stilgelegd, neemt plat gezegd ook het aanbod luchtvracht op Schiphol en containerlijnvaartcapaciteit in bijvoorbeeld Rotterdam af’’, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl van de vereniging die 15.000 bedrijven vertegenwoordigt die werkzaam zijn in logistiek en im- en export.

,,Maar de handel vanuit Europa naar China is gewoon ’business as usual’. De Chinese maatregelen raken echter een relatief groot deel van de internationaal beschikbare transportcapaciteit voor lucht- en zeevrachtzendingen. Dat afnemende aanbod gaat de prijs van goederentransporten naar China beïnvloeden’’, vult hij aan.

Inmiddels zijn bij de ondernemersclub voor de technologische industrie FME al verschillende signalen binnengekomen van bedrijven die problemen ervaren door de uitbraak van de het coronavirus. De ondernemersclub opende afgelopen vrijdag een speciaal meldpunt. ,,Veel fabrieken in China zijn gesloten en dat betekent nogal wat voor toelevering van producten en grondstoffen’’, reageert de FME.

Beurzen

Vandaag doken de beurzen in China in het rood, vanwege de zorgen over de negatieve gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor de economie. De financiële markten in Shanghai en Shenzhen hervatten voor het eerst sinds 23 januari de handel, na de verlengde vakantieperiode rond het Chinees Nieuwjaar.