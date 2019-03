CPB: Koopkrachtstijging komt er écht

Na alle heisa over de hogere energierekening en de btw-verhoging van de afgelopen weken gingen de rekenmeesters er nog eens goed voor zitten: waren de voorspellingen over de koopkrachtstijging wel correct? Hadden ze zich verkeken op de toename van de energienota waardoor de koopkracht voor de meeste geen plus oplevert maar een min.

Het CPB komt met het verlossende antwoord: de koopkrachtstijging komt er echt. De doorsnee Nederlander plust dit jaar 1,6 procent. De stijging is te danken aan loonstijgingen, inflatie en een aanpassing in het belastingstelsel. De rekenmeesters gaan ervan uit dat de lonen dit jaar met 2,7 procent stijgen, terwijl de inflatie – het prijskaartje voor onze uitgaven – met 2,3 procent omhooggaat. De werkloosheid blijft laag met 3,8 procent dit jaar en 4 procent volgend jaar. Precies wat de rekenmeesters al eind vorig jaar voorspelden.

Sentiment

De voorspelling staat haaks op het sentiment dat leeft onder veel Nederlanders. Sinds het eerste loonstrookje op de mat viel, hebben ze het gevoel dat ze er eerder op achteruit dan vooruitgaan. Dit vertaalde zich meteen in een lager consumentenvertrouwen. Vorige maand was het aantal mensen dat negatief was over de eigen financiële situatie groter dan het aantal mensen dat er positief over gestemd was. De laatste keer dat dit zo was, was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in augustus 2015.

Of de nieuwste beraming van het CPB nu het gevoel van Nederlanders gaat wegnemen dat ze financieel slechter uit zijn, valt te betwijfelen. Eerder zei socioloog Paul Schnabel al ‘economie is een kwestie van gevoel en interpretatie’. ,,Macro-economisch is er voor Nederland weinig aan de hand’’, zo zei hij. ,,Meer mensen dan ooit hebben werk. De werkloosheid ligt rond de 3,5 procent. Dat betekent een bijna volledige werkgelegenheid. Dat is fantastisch, maar kennelijk is het gevoel van consumenten anders.’’

Bijstellen

Overigens hebben de rekenmeesters bij de nieuwste cijfers wel hun verwachting voor de groei van de gehele economie naar beneden bijgesteld. Dit jaar en volgend jaar wordt nog een plus van 1,5 procent verwacht. In december werd nog een economische groei van 2,2 procent voorspeld voor 2019. Het hoge groeitempo van onze economie is voorbij, luidt de conclusie van het CPB.

De internationale handel groeit minder hard en dat is in ons land dus ook te merken. Daarnaast krijgt de overheid minder uitgegeven dan gepland door de krappe arbeidsmarkt. Ook dat heeft een negatief effect op de groei. Of dit nog een negatief effect kan hebben op de koopkracht? Ondanks de lagere groei blijft de werkloosheid laag, stijgt de koopkracht en blijven de overheidsfinanciën op orde, benadrukt het planbureau. ,,De economie schakelt terug naar een normaler toerental, maar kan tegen een stootje’’, aldus Laura van Geest, directeur van het CPB.