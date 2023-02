DAF moet dikke kartelrekening betalen: 17,5 miljoen euro voor te duur verkochte trucks in Engeland

CHECK JOUW GEMEENTE Door de hoge energiekos­ten leven meer huishou­dens in Oost-Nederland in energiear­moe­de

De hoge energiekosten eisen hun tol. Al helemaal voor huishoudens met een laag inkomen en gezinnen in een slecht geïsoleerde woning. Steeds meer Nederlanders leven in energiearmoede, concludeert onderzoeksorganisatie TNO. Deze gemeentes in de regio vallen op.

27 januari