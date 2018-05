Databedrijf Cambridge Analytica vraagt ook in VS faillissement aan

Vrouwen massaal aan goedkoop wimperse­rum

17 mei De hype onder meiden om wimperextensions te nemen, lijkt over zijn hoogtepunt heen. Maar de opvolger is er. Wimperserum. De wimpers worden langer, voller en sterker, roepen jonge fans in koor. Het middeltje is zo populair dat het in veel winkels van Kruidvat niet meer te verkrijgen is.