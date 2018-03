David mag 'spelen' met honderden miljoenen van internetgigant

Online supermarkt Picnic breidt uit naar Duitsland

18 maart Online supermarkt Picnic gaat ook in Duitsland boodschappen bezorgen. Enkele maanden geleden begon het bedrijf een proef in de regio Düsseldorf. Picnic laat weten dat die zo voorspoedig verliep, dat besloten is over vier weken te beginnen met de bezorging aan alle inwoners in het pilotgebied. Net als in Nederland gaat Picnic daarna stad voor stad verder uitbreiden.