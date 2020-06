De 1,5 meter maatschappij is een concept met korte levensduur

Veel souvenir­win­kels staan op omvallen: ‘Misschien wel de meest vergeten bedrijfs­tak’

13:58 Buitenlandse toeristen zijn na 15 juni weer welkom in ons land. Dat is goed nieuws voor de honderden souvenirwinkels in Nederland. De souvenirbranche is voor bijna 100 procent afhankelijk van buitenlandse bezoekers en zag de omzet sinds half maart teruglopen tot nagenoeg nul. De verwachting is dat veel winkeltjes het niet zullen redden. ,,We moeten het vooral hebben van Aziaten en Zuid-Amerikanen. Die zien we voorlopig niet terug.’’