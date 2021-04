De Bijenkorf houdt ook na woensdag vast aan winkelen op afspraak 

De Bijenkorf zegt dat op deze manier goed in de gaten kan worden gehouden dat er niet te veel klanten binnenkomen. Bovendien waarderen klanten volgens de keten het winkelen op afspraak. Door daaraan vast te houden zegt De Bijenkorf de ‘klantbeleving’ en de veiligheid van klanten en medewerkers voorop te stellen. Klanten kunnen wel korter van tevoren een afspraak maken. Dat kan tot één uur voor de geplande tijd van het winkelbezoek. Voor het winkelen geldt een tijdslot van twee uur.

Vanaf woensdag mogen niet-essentiële winkels weer zonder afspraak open, maar daarbij moeten ze zich nog wel aan een maximum aantal klanten houden. Er mag één klant aanwezig zijn per 25 vierkante meter winkeloppervlak.

Outletcentra

Ook Designer Outlets Roermond en Roosendaal, naar eigen zeggen de grootste outletcentra van Europa, houden winkelen op afspraak in stand. Volgens de centra heeft de coronacrisis bewezen dat klanten zo productiever winkelen. ,,Normaal is het heel druk in het centrum. Met een afspraak kun je je bezoek plannen en weet je zeker dat je geholpen wordt bij de winkel die je wil bezoeken. Ik kan me zo voorstellen dat mensen hun winkelbezoeken plannen en daarnaast een hoop extra winkels bezoeken”, zegt managing director Pieter van Voorst Vader van moederbedrijf McArthurGlen.

Roermond verwacht woensdag geen tsunami aan bezoekers. ,,Maar mocht dat zo zijn, dan kunnen we het makkelijk managen, want het is allemaal eigen terrein”, zegt Van Voorst Vader. Ook deelt het outletcentrum mondkapjes uit, staat overal desinfecterende handgel en zullen er vanaf woensdag extra bewakers rondlopen die mensen op de richtlijnen van de overheid wijzen.

Belangrijke stap

De meeste winkels, ketens als Action en Blokker, kiezen ervoor om winkelend publiek zonder afspraak te ontvangen. Winkeliers vinden de versoepelingen een belangrijke stap vooruit. ,,Voor ondernemers betekent het meer kansen voor broodnodige omzet”, zo reageerde winkeliersorganisatie INretail eerder. De verplichting om minstens vier uur van tevoren een afspraak te maken, is voor veel mensen nu nog een belemmering om naar de winkels te gaan.

Volgens INretail is er voor de handhaving door winkeliers al een winkelplan voor de 2500 winkelgebieden van Nederland. In de protocollen, gemaakt om veilig ‘open’ te kunnen, is per winkelgebied, van groot tot klein, afgesproken wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo kunnen bijvoorbeeld onverantwoord grote groepen mensen voor deuren van winkels voorkomen worden. ,,Laat deze stap van het kabinet daarom ook de opmaat zijn naar een snelle volgende”, stelt de organisatie verder. Pas als alle belemmeringen weg zijn is ‘echt ondernemen’ volgens INretail weer mogelijk. Zolang er nog beperkende maatregelen gelden, blijft steun van de overheid bovendien noodzakelijk, benadrukt de brancheclub.

Avondklok

Ook gaan terrassen, winkels en weekmarkten vanaf woensdag weer open onder voorwaarden en vervalt de avondklok. Het advies voor thuisbezoek gaat van een naar twee personen per dag. En op begrafenissen zijn vanaf de 28ste weer honderd genodigden welkom in plaats van vijftig.

Door het schrappen van de avondklok verandert er voor supermarkten ook wat. Zij kunnen straks weer tot ‘s avonds laat open. Volgens een woordvoerster van supermarktkoepel CBL komt dat er voor veel zaken op neer dat ze straks een kwartiertje later kunnen sluiten. ,,Maar alle beetjes helpen”, aldus de zegsvrouw. Nu sluiten de supers nog om 21.45 uur, omdat mensen vanaf 22.00 uur niet meer zomaar buiten mogen zijn.

