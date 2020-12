De ene ambtenaar zegt dat huwelijk niet kan doorgaan en de ander zegt van wel

Blijven we langzaam maar zeker toch meer thuis?

29 december We gingen in de week van kerst veel minder de weg op dan een week ervoor. De daling in het autogebruik zet door, blijkt uit cijfers van Flitsmeister. In Gelderland is die daling (19 procent) zelfs nog iets sterker dan in Overijssel (14) en Flevoland (13).