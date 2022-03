De inflatie schiet omhoog en koopkracht omlaag: wat betekent dit eigenlijk?

Laten we met de inflatie beginnen. Inflatie is de gemiddelde stijging van de prijzen voor goederen en diensten die door consumenten worden gekocht. De inflatie wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Elke maand wordt gekeken naar de prijzen van duizenden producten en diensten bijvoorbeeld energie, verzekeringen, groente of een bioscoopkaartje. Die prijzen worden vergeleken met de prijzen voor die producten en diensten een jaar eerder.

Is de prijs hoger, dan is het prijsverschil de inflatie. Al die prijsverschillen leiden samen tot een gemiddelde prijsstijging, de gemiddelde inflatie. Maar omdat we gemiddeld meer uitgeven aan wonen dan aan pretparkbezoek tellen hogere woonlasten wel zwaarder mee in de berekening dan een duurder kaartje voor de Efteling.

Die gemiddelde inflatie is het getal dat we maandelijks krijgen van het CBS. Momenteel ligt dat boven de zes procent, wat betekent dat de prijzen nu gemiddeld zes procent hoger zijn dan een jaar geleden. Maar dat betekent niet dat alles zes procent duurder is geworden. De energierekening en benzine zijn bijvoorbeeld met veel meer dan de gemiddelde inflatie gestegen.

Koopkracht

En daarmee komt de koopkracht om de hoek kijken, de ‘waarde’ van het inkomen. Enkele keren per jaar komt het Centraal Plan Bureau, een belangrijke economische adviseur van het kabinet, met de zogenoemde koopkrachtplaatjes. Gaat de koopkracht omhoog dan kunnen we dus meer aanschaffen. Daalt de koopkracht, zoals nu, dan kunnen we minder kopen.

Inflatie is een belangrijk onderdeel van de koopkracht, maar niet alles. Dat blijkt wel uit het feit dat het CPB de inflatie voor dit jaar op 5,2 procent inschat en het koopkrachtverlies ‘maar’ 2,7 procent is.

Het CPB neemt ook de verwachte loonstijging mee. Meer inkomen is goed voor de koopkracht. Ook kijkt het CPB naar aanpassingen van bijvoorbeeld toeslagen, pensioenpremies of belastingen. Al die plussen en minnen leveren uiteindelijk dus het koopkrachtplaatje op.

‘Persoonlijke’ inflatie

Maar dat plaatje is niet compleet waarschuwt het CPB zelf al. Er wordt niet gekeken of iemand een andere, beter betalende, baan vindt. Ook scheidingen of de geboorte van kinderen worden niet meegenomen, terwijl die flinke invloed kunnen hebben op de koopkracht.

Net als de gemiddelde inflatie niets zegt over iemands ‘persoonlijke’ inflatie, gaat dat ook op voor de gemiddelde koopkracht. Iemand met een laag inkomen in een slecht geïsoleerd huis die nu pakweg twintig procent in plaats van tien procent van zijn inkomen aan energie spendeert ziet zijn persoonlijke inflatie flink stijgen en de koopkracht flink dalen. Iemand in een goed geïsoleerd huis die maar vijf procent van zijn inkomen kwijt is aan energie heeft veel minder last van de prijsstijging en ziet de koopkracht veel minder afnemen.