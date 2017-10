De leasebak van de zaak is uit

Leasebedrijf Leaseplan gooit het roer om in een poging de markt bij te benen. ,,We gaan van autobezit naar abonnementen."

De auto van de zaak is passé. Leaseplan, de grootste autoleaser van Europa, werkt daarom aan een transformatie. Het bedrijf gaat de 300.000 auto's die jaarlijks na een leaseleven overblijven, zelf verkopen of verhuren.

,,De kwaliteit van tweedehands leaseauto's staat is vaak beter dan die van particuliere occasions," zegt Sandra Tappermann van Leaseplan. ,,Maar tot nu ging het merendeel na een paar jaar de tweedehands handel in."

,,Door die auto's zelf te verkopen, strepen we de tussenhandel weg. Dat heeft ook een prijsvoordeel, voor ons en voor de autokoper." Alleen al in Nederland gaat het om gemiddeld 150 tweedehandsjes per week.

Inruilen

Leaseplan wil zich vooral onderscheiden van de traditionele tweedehandsautodealer. De auto's krijgen een vaste prijs, onderhandelen is er niet bij, inruilen kan. ,,We leveren vanuit onze lease-ervaring veel betrouwbare informatie en geven garanties over de historie, het onderhoud en de huidige staat van de auto."

Quote Autoverkopers kiezen hun auto online uit. Vervolgens willen ze hun keuze wel voelen, zien en proberen Sandra Tappermann Het gaat niet alleen om verkoop van occasions. Leaseplan wil ook de kloof met de particuliere markt verkleinen door de tweedehands auto's via 'private lease' aan te bieden.



Voor de stap naar de consument zet Leaseplan het komende halfjaar in heel Europa twintig vestigingen op, om die later uit te breiden naar circa vijftig winkels. ,,Autoverkopers kiezen hun auto online uit. Vervolgens willen ze hun keuze wel voelen, zien en proberen. We beginnen in Breukelen, dat als voorbeeld zal dienen voor de andere vestigingen."

Grotere omslag



De plannen zijn deel van een grotere omslag. ,,De wereld van mobiliteit verandert razendsnel," zegt Tappermann, die verantwoordelijk is voor de marketing van Leaseplan. ,,Er is een verschuiving van autobezit naar gebruik via abonnementen."



Diensten als Uber en Car2go hebben een grote invloed op onze activiteiten. Maar we moeten verder kijken dan onze branche alleen, naar hoe Spotify of Airbnb de wijze waarop onze klanten tegen dienstverlening aankijken, veranderen."

,,Daarom zijn we onlangs in zee gegaan met Uber. Wij zien het bedrijf niet als concurrent, er is ruimte genoeg in de markt. We kunnen ons daar veel beter bij aansluiten, door bijvoorbeeld de auto's te leveren die de chauffeurs gebruiken. Eenzelfde samenwerking is heel goed mogelijk met autodeeldiensten."

Leaseplan wil daarbij zeker niet zijn traditionele klantenkring, ondernemingen van groot naar klein, veronachtzamen. ,,We zullen dat traditionele leaseproduct nog lang blijven bieden, maar de standaardcontracten voor iedereen, zoals contracten van drie, vier jaar waar je heel moeilijk tussentijds van af kunt, raken uit de tijd."

De auto als dienst

,,Vooral grote bedrijven zijn al bezig met dit soort ontwikkelingen, die vergelijkbaar zijn met het nieuwe werken, waarbij je geen vaste werkplek meer hebt. We moeten als leasebedrijf auto's veel meer zien als een dienst die je alleen gebruikt als je hem nodig hebt, niet meer als bezit."

Duurzaamheid wordt daarbij ook steeds belangrijker. ,,Onze grote klanten spreken ons daar nu al op aan. We zien het aandeel dieselauto's afnemen en de hoeveelheid elektrische auto's groeien."

Dat verandert ook razendsnel de samenstelling van het wagenpark. ,,We moeten daarom als leasebedrijf ook veel alerter kunnen omgaan met snelle wisselingen in het aanbod van auto's. Door zelf occasions te verkopen, worden we veel flexibeler in onze leasediensten voor bedrijven."

Achtervolgd door robots, begeleid door het toepasselijke Cars van Gary Numan baant Richard Hammond (Top gear, The grand tour) zich webspotje een weg door de toekomst, waarbij niet toevallig net de veranderingen die Leaseplan wil doormaken, worden behandeld.

Met de campagne, opgezet door het Amsterdamse marketing- en reclamebureau Etcetera, wil de leasemarktleider zowel aan het eigen personeel als aan de buitenwereld laten zien dat alles anders wordt. ,,Dit is een signaal," zegt Dick van der Lecq van Etcetera, dat voor de klus neerstreek in het hoofdkantoor van Leaseplan. ,,Als je dit laat zien, is er geen weg meer terug."

Sexy bedrijf

Leaseplan, met 6000 werknemers en 1,7 miljoen leaseauto's de nummer één in Europa, is de koers radicaal aan het verleggen. Het bedrijf heeft ook de organisatie flink op de schop genomen, onder meer door de 32 verschillende landenorganisaties te centraliseren

,,Dat was ook de uitdaging; al die mensen binnen en buiten het bedrijf bereiken om ze mee te krijgen met die veranderingen," zegt Van der Lecq. ,,Leaseplan was nooit een sexy bedrijf naar buiten toe, maar dat moet het in deze markt wel worden."

Leaseplan verhuisde het hoofdkantoor om die reden vorig jaar van Almere naar de Amsterdamse Zuidas en er lonken meer veranderingen. De aandeelhouders van het bedrijf, waaronder PGGM, TDR Capital en Goldman Sachs, onderzoeken verkoop of een beursgang.