De megaschikking van ABN Amro is funest voor het rechtsgevoel

Audio Zwolse tv-presenta­tri­ce Anna Gimbrère (35) wil de ruimte in: ‘Op zoek naar ultieme gevoel van leven’

23 april De 35-jarige wetenschapscommunicator (zoals ze dat zelf noemt), ruimtevaartdeskundige en tv-presentatrice Anna Gimbrère zou gemakkelijk haar agenda met lezingen en presentaties over ruimtevaart kunnen vullen. Space is hot, merkt ze. Ruimtemissies buitelen over elkaar heen. Een nieuwe ruimtewedloop en de zoektocht van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA naar astronauten jagen de populariteit op. En nu wil ze ook zelf als astronaut de ruimte in.