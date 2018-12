De Munt verlaat Utrecht na 451 jaar en verhuist naar Houten

De Munt ruilt de oude krappe productielocatie aan de Leidseweg in Utrecht in voor strakke nieuwbouw op bedrijventerrein De Meerpaal in Houten. Het nieuwe pand krijgt een goudkleurige voorgevel en is omgeven door een gracht.

Bij De Munt werken nu zo’n tachtig mensen. Zij zijn volgens directeur Vincent van Hecke een belangrijke overweging geweest in de omgeving van Utrecht te blijven. Nu worden aan de Leidscheweg zo’n 500 mijoen munten per jaar geslagen, die hun weg vinden naar het betalingsverkeer in zestig landen. Van Hecke verwacht dat dat in de nieuwe vestiging kan oplopen naar een miljard.

Behalve munten voor het betalingsverkeer maakt De Munt ook tal van speciale munten, bijvoorbeeld ter herdenking van belangrijke gebeurtenissen. Een innovatie is een Harry Potter Mirror Coin, die zonder opdruk lijkt totdat er licht op schijnt. Deze innovatie wordt wereldwijd verspreid, maar in Utrecht gemaakt.

Blij

Wethouder Herman Geerdes van Houten is blij met de komst van De Munt naar zijn gemeente. ,,We zijn blij het bedrijf voor deze regio te behouden. Dat is ook een doelstelling van Houten: opvang bieden aan bedrijven die in de stad niet verder kunnen.’’

Dat laatste was volgens Van Hecke zeker het geval. ,,We hebben De Munt overgenomen in 2016 en wisten toen al dat het pand niet geschikt meer was. Dat hebben we dus niet gekocht. Het oude gebouw is heel mooi en prachtig erfgoed, maar voor de productie veel te hokkerig. Bovendien ligt het in een milieuzone, terwijl wij met vrachtwagens bevoorraad worden. We wisten dat dat niet lang kon duren.”

Schetsontwerp

Wanneer De Munt daadwerkelijk naar Houten verhuist is overigens nog niet duidelijk. Het college van burgemeester en wethouders van Houten heeft nu ingestemd met het schetsontwerp voor het nieuwe Muntgebouw. Hierna moeten vergunningsprocedures doorlopen worden, waarna de bouw kan starten.

Als De Munt uit de productielocatie vertrokken is, komt het gehele complex aan de Leidseweg vrij voor herontwikkeling. Drie jaar geleden al vertrok het Muntmuseum uit het hoofdgebouw. Dat is sindsdien in gebruik als congres- en evenementenlocatie. Projectontwikkelaars lieten bij het vertrek van het museum al weten wel brood te zien in de bouw van appartementen in de oude Munt.