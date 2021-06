De Opvolger: ‘Ervaring hebben kan ook angstig maken, onze kinderen zijn relaxter’

Als 18-jarige nam Herman van Assen (55) de veehouderij van zijn vader over, maar varkenshouden was na de varkenspestuitbraak in de jaren 90 niet langer rendabel. Herman boekte een vakantie in Wijk aan Zee en beloofde zijn gezin: als we terugkomen heb ik een nieuw idee. ,,Ik had ter plekke hele gesprekken met de eigenaar van het appartement. Zijn naam: Schaap. Vervolgens belde ik met de Kamer van Koophandel voor advies. Wie kreeg ik aan de lijn? Meneer Schaap.’’ Toch ging het lichtje pas branden toen hij het vakblad Schaap las, dat hij als hobbyschapenhouder vaker doorbladerde. ,,Eerder had ik onder meer kalveren, paling en geiten overwogen, maar dat laatste deed iedereen al. En als je achter de kudde aanloopt, loop je door de stront zeg ik altijd.’’