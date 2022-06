De ‘verrotte cultuur’ achter hipsterbiermerk BrewDog

James Watt laat zich het liefst fotograferen met een pet achterstevoren op zijn hoofd in zijn brouwerij in Aberdeenshire in Schotland. In zijn vale T-shirt in een opslaghal wekt hij de indruk de glimmende blikken Punk IPA zelf met een heftruck in vrachtwagens te laden. Achter het zorgvuldig opgepoetste imago van de medeoprichter van BrewDog gaat volgens tientallen voormalige werknemers een keiharde tycoon schuil.