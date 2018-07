De vliegveldrobot van KLM komt naar Schiphol

Hoe fijn zou het zijn: geen gestress meer op het vliegveld, dankzij je eigen robot. Hij draagt je tas, brengt je naar de gate, zorgt dat je er op tijd bent, en meldt een eventuele gatewijziging tijdig. Die 'iemand' bestaat en zijn naam is Care-E.

De vliegveldrobot wordt deze zomer getest op San Francisco International Airport en op John F. Kennedy International Airport in New York. De grote vraag is natuurlijk: wanneer komt-ie naar Schiphol?

Helaas klinkt dit eenvoudiger dan dat het is, meldt de eigenaar en ontwerper van de robot, KLM. De reden: er is er maar eentje van. ,,Het is nog maar een concept'', benadrukt de woordvoerder van de nationale luchtvaartmaatschappij.

Innovaties

Met de robotgids wil KLM laten zien hoe hard ze werken aan innovaties die het leven van de reizigers zullen vergemakkelijken. Helemaal onbekend met de wereld van de robots zijn ze niet bij KLM. Care-E is de tweede robot, de eerste heette Spencer. Die werd in 2016 getest en was mede ontwikkeld door de vakgroep Human Media Interaction van professor Vanessa Evers van de Universiteit Twente.

,,Aan deze nieuwe robot hebben we allerlei nieuwe functionaliteiten toegevoegd, zo kan hij je koffer dragen en je ticket scannen.'' Een ander verschil is dat de robot dit keer niet in Nederland, maar in Amerika is ontwikkeld. En niet onbelangrijk, de nieuwste variant is veel kleiner en ziet er al een stuk hipper uit.

Na de eerste tests in Amerika gaat Care-E op tournee langs verschillende luchthavens wereldwijd. ,,Hij komt dan zeker ook naar Schiphol'', laat de woordvoerder van KLM weten, om er meteen aan toe te voegen: ,,Verwacht niet meteen dat er dan duizend robots van rondrijden. We hebben er echt maar eentje van."

Het kan nog heel wat jaren duren voordat Care-E zich heeft vermenigvuldigd. Wie niet langer wil wachten op die persoonlijke assistent, zal dus iets anders moeten bedenken.