De vrijheid om rotzooi te (ver)kopen

Maak snacks en drank duurder en groente en fruit goedkoper, en mensen gaan gezonder eten. Zo simpel is het. Niets is zo effectief als een financiële prikkel als je gedrag wil veranderen. Dat had ik ook kunnen vertellen, maar dinsdag deden 44 experts van het RIVM het. En woensdag kwam de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving met een soortgelijk advies. Het helpt bovendien als ongezond eten minder beschikbaar is: dus bier en wijn alleen nog verkrijgbaar bij de slijter en geen broodje kroket in de schoolkantine. Klinkt ook al heel logisch. Maar de politiek deinst er al jaren voor terug.