Deliveroo-bezorgers tóch werknemers

De uitspraak is opmerkelijk, want vorig jaar oordeelde precies hetzelfde kantongerecht dat Deliveroo-koerier Sytze Ferwerda niet in loondienst was. Die zaak was door Ferwerda gestart nadat Deliveroo aangekondigde dat alle 1900 bezorgers per 2018 uit dienst moesten om verder te gaan als kleine zelfstandigen. De zaak werd betaald en gesteund door vakbond FNV en de PvdA.



Terwijl Ferwerda niet in hoger beroep ging, gaf de FNV niet op en spande twee andere zaken aan tegen Deliveroo. Dit keer krijgt de vakbond wél gelijk. De verhouding tussen Deliveroo is door de verplichte overgang richting zzp-schap niet wezenlijk veranderd. ,,Daarbij is onder andere van belang dat de partnerovereenkomst een standaardcontract is, dat volledig en eenzijdig door Deliveroo is opgesteld en niet onderhandelbaar is.”

Diametraal anders

De Amsterdamse kantonrechter oordeelt dat er nog steeds sprake is van een gezagsverhouding tussen het bedrijf en de koeriers. ,,Hierbij spelen de digitale systemen die Deliveroo gebruikt voor het inroosteren van bezorgers een belangrijke rol. Hierdoor is in de praktijk de vrijheid van de bezorgers aanzienlijk minder groot dan de partnerovereenkomst suggereert.”



De vraag is uiteraard waarom de uitspraak nu diametraal anders is dan afgelopen juli. Volgens de kantonrechter komt dat doordat het uitgangspunt van die beslissing anders was dan de uitspraak van vandaag. ,,In deze zaak is de tekst van de schriftelijke overeenkomst eveneens meegenomen in het oordeel, maar is daarnaast nadrukkelijker en vooral gekeken naar hoe de overeenkomst in praktijk uitpakt.”

Quote De vrijheid van de bezorgers is veel kleiner dan Deliveroo suggereert Kantonrechter Amsterdam

FNV blij, Deliveroo in hoger beroep

De FNV is dolblij met de nieuwe uitspraak. ,,Dit zou wel eens het failliet van het huidige verdienmodel van Deliveroo kunnen betekenen,” voorspelt Willem Dijkhuizen, bestuurder van FNV Transport & Logistiek. Hij spreekt van een zeer belangrijke uitspraak die de kern van ons hele sociale zekerheidsstelsel en de uitholling daarvan raakt.



,,Bedrijven als Deliveroo ontlopen hun verantwoordelijkheid door van hun werknemers zzp-ers te maken. Deze zogenaamde zzp-ers daarentegen kunnen alleen een beroep doen op de bijstand, maar die is niet bedoeld als ww-uitkering.”



Ook de top van de FNV is content en ziet de uitspraak breder dan Deliveroo. Die is ook in te zetten tegen andere platformbedrijven. ,,De uitspraak steunt ons in de strijd tegen andere platformbedrijven die werken op vergelijkbare wijze en waar evenmin zelfstandige ondernemers werken,” zegt Zakaria Boufangacha, lid van het FNV-hoofdbestuur.



Deliveroo laat weten hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraak. Het bedrijf komt later vanmiddag met een uitgebreide reactie.