Deliveroo moet alsnog met pensioenpremies over de brug komen

Bezorgdienst Deliveroo moet alsnog ongeveer 640.000 euro aan achterstallige pensioenpremies afdragen. De rechtbank in Amsterdam oordeelde dat het bedrijf een maaltijdbezorger is en dus voldoet aan de voorwaarden om verplicht deel te nemen aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg.

Dit vonnis betekent dat Deliveroo pensioenpremies zal moeten afdragen voor al zijn medewerkers met een contract. Het van oorsprong Britse bedrijf is sinds 2015 actief in Nederland en werkte in het begin uitsluitend met bezorgers met een arbeidsovereenkomst. Daar kwam het later op terug: sinds november 2017 werkt Deliveroo juist alleen nog maar met zzp'ers.

De rechter oordeelde begin dit jaar dat dat niet mocht en bestempelde de samenwerkingen met die freelancers ook als arbeidsovereenkomst. De door het pensioenfonds aangespannen zaak gaat niet over die zzp'ers, omdat het beroep over die eerdere uitspraak nog loopt.

Deliveroo, na Thuisbezorgd.nl de grootste maaltijdbezorger van ons land, is van mening dat het niet verplicht is tot het afdragen van pensioenen, omdat het naar eigen zeggen geen maaltijdbezorger is maar een techbedrijf. De kernactiviteiten zouden te maken hebben met de website en app, waarmee eten kan worden besteld.

Verdiemodel

De rechter ging daar niet in mee en vond voldoende aangetoond dat bezorgen wel degelijk de basis is van Deliveroo. ,,De activiteiten, het bestelproces, de digitale omgeving en de reclame-uitingen zijn allemaal gericht op het uiteindelijke doel: het bezorgen van maaltijden. Het verdienmodel van Deliveroo is ook volledig op de bezorging gebaseerd”, zo meldt de rechtbank in een toelichting op de uitspraak.

De maaltijdbezorgmarkt ligt al enige tijd onder vuur, onder meer door arbeidsomstandigheden en verkeersveiligheid. FNV wil dat er een einde komt aan schijnconstructies en eist betere rechten voor de ongeveer 10.000 bezorgers bij ziekte, ongelukken op de weg of als het gaat om pensioenopbouw.

Uit een onderzoek dat de vakbond in juni naar buiten gebracht bleek dat het met de betaling niet best gesteld is. Deliveroo werkt vooral met zzp’ers die een uurloon krijgen dat 36,4 procent onder het minimum uit de cao Beroepsgoederenvervoer ligt. Uber Eats scoorde het slechtst met een uurloon van 5,80 euro, bijna 45 procent lager dan het cao-tarief. Thuisbezorgd kwam als minst slechte uit de bus. Dat bedrijf huurt zijn bezorgers in als uitzendkrachten voor een uurloon dat ruim 22 procent onder het minimum uit de cao.