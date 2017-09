Denktank opgedoekt na kritiek op Google

De in 1999 opgerichte New America Foundation is mede dankzij ruim 21 miljoen dollar van Google één van Washingtons toonaangevende denktanks. Het bezorgt Alphabet, zoals het bedrijf inmiddels heet, veel invloed.

Dat de zeer innige band wringt met de wetenschappelijke onafhankelijkheid, bleek nadat onderzoeker Barry Lynn positief had bericht over de boete van 2,4 miljard euro die Brussel Google eind juni oplegde wegens misbruik van zijn marktmacht. Lynn leidt bij New America het initiatief 'Open markten' en liet zich met zijn negen onderzoekers vaker kritisch uit over de dominantie van de grote telecom- en techbedrijven.

Directielid en ex-ceo Eric Schmidt van Google, tot 2016 voorzitter van New America, uitte zijn ergernis over het artikel, blijkt uit e-mails in bezit van de New York Times. Daarna werd Lynn ontslagen. In een mail beschuldigt New America-directeur Anne-Marie Slaughter hem ervan 'de totale organisatie in gevaar te brengen'.

'Collegialiteit'

Slaughter zegt in de New York Times dat Lynn is ontslagen 'vanwege zijn weigering om te voldoen aan New America's standaarden rond openheid en interne collegialiteit'. In een mail aan Lynn schrijft ze echter dat het ontslag 'op geen enkele manier te maken heeft met de inhoud van je werk'.

Lynn en zijn afdeling lijken te lastig geworden. Open Markten organiseerde vorig jaar al een conferentie waarop aanwezigen, onder wie een prominente Democratische senator, kritisch reageerden op de bijna-monopolies van techbedrijven. Google werd boos, waarna Slaughter aan Lynn mailde: ,,DENK nu eens na over hoe je het budget van anderen in gevaar brengt."