Depositogarantiefonds doorbreekt grens van 1 miljard euro

Video Burgemees­ter Delfzijl schrikt van hard politie-optreden bij NAM-ter­rein

29 augustus Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl is geschrokken van het politiegeweld gisteravond tegen actievoerders in Farmsum. Daarbij zijn vijf gewonden gevallen. Een vrouw raakte zelfs buiten bewustzijn nadat ze flinke klappen met een wapenstok had gekregen.