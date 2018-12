Deze klussen kun je ook láten doen (tegen betaling dan)

Uit onderzoek van Paul Smeets onder zesduizend Nederlanders, Denen, Amerikanen en Canadezen blijkt dat Nederlanders gemiddeld 150 euro per maand uitgeven aan diensten. Worden we daar ook gelukkiger van? Volgens Smeets wel. ,,We worden gelukkiger van het uitgeven van geld aan tijdbesparende diensten dan aan nieuwe spullen als een bank.” Smeets heeft wel twee kanttekeningen. ,,Besteed alleen taken uit die je echt niet leuk vindt en vul de gewonnen tijd niet op met tv-kijken. Daar worden we juist níet gelukkiger van. Ga liever sporten, vrijwilligerswerk doen of met vrienden of familie op stap.’’