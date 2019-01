Deze ondernemers zijn piepjong en hebben al een eigen modemerk

Modeontwerper Serkan Karacaer kan alleen aan het einde van de middag afspreken voor een interview. De vierdeklasser van het Huygens College heeft tot 16.00 uur les: ,,Best saai, maar ik doe vmbo-t met de richting economie en ondernemen, dus het hoort erbij.”



Karacaer wilde toen hij klein was het liefst al zijn eigen truien ontwerpen. In ­februari 2018 schreef hij zich in bij de Kamer van Koophandel. Zijn eerste collectie bestaat uit eenvoudige truien en T-shirts in het rood, wit of zwart. Allemaal met 'Kanstairs' op de voorkant. Hij vindt het belangrijk de collectie simpel te houden. ,,Je kunt beter eerst naams­bekendheid krijgen en later met allemaal ingewikkelde designs komen.”



Karacaer wil allerlei misstanden in de mode-­industrie aanpakken, te beginnen met kinderarbeid. ,,Ik wil niet andere merken te grazen nemen en zeggen dat ze het niet goed doen, maar ik wil het zelf wel beter doen.” Hij weet niet helemaal zeker waar zijn truien vandaan komen, want die koopt hij in bij een grote leverancier. Het bedrukken met het logo gebeurt in Nederland. ,,Uiteindelijk wil ik wel precies weten waar ze worden gemaakt.”



Vanaf het begin wordt Karacaer gesteund door zijn ouders, met wie hij in Amsterdam-West woont, maar hij wil graag duidelijk maken dat dat niet betekent dat ze hem zomaar helpen. ,,Ik doe ­alles zelf. Ik heb een webshop opgezet, terwijl ik daar niks van wist, maar door het te doen heb ik het geleerd.”



Soms verkoopt Karacaer twee truien in een week, soms tien. Hij wil nu groot worden op Instagram, een aparte collectie voor vrouwen lanceren en in de toekomst altijd blijven ondernemen. ,,Ik heb eigenlijk geen enkele reden om voor een baas te werken. Ik ben nu toch al voor mezelf begonnen. Ik wil aan de top van de grote merken komen. En dan nog een tikje hoger.”