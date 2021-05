Dieprode cijfers voor Air France-KLM door coronacrisis, roep om versoepeling reisverboden

Werkgevers­clubs: Vakantie­geld nu een probleem voor door crisis getroffen bedrijven

30 april Voor werkgevers die in zwaar weer zitten door de coronacrisis wordt het dit jaar moeilijk om het vakantiegeld uit te keren. Dat bevestigen werkgeversorganisaties ONL en VNO-NCW aan BNR. In sommige gevallen is zelfs al tegen werknemers gezegd dat ze het vakantiegeld voorlopig niet krijgen, zo blijkt uit een rondvraag van de nieuwszender.