DNB-baas Knot hard over beleid ECB

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) twijfelt aan de effectiviteit van het pakket aan maatregelen dat de Europese Centrale Bank (ECB) heeft gelanceerd om de economie in de eurozone een zetje te geven. Hij sprak zich, heel ongebruikelijk, in een formele verklaring op de website van de eigen centrale bank uit tegen het pakket.

De ECB zei donderdag onder meer het aankoopprogramma van obligaties opnieuw op te starten. En dat zint de Nederlandse bankbaas, die ook in het beleidsbepalend comité van de ECB zit, niet. ,,Het staat in geen verhouding tot de huidige economische omstandigheden, en er zijn gegronde redenen om de effectiviteit in twijfel te trekken”, aldus Knot.

Het is bekend dat Knot geen voorstander is van de zogenoemde Quantitative Easing (QE). Maar zijn felle verklaring valt des te meer op na opmerkingen van ECB-president Mario Draghi dat er ‘brede overeenstemming’ was over het beleid.

Weerstand

Persbureau Bloomberg meldde al dat er, in tegenstelling tot de woorden van Draghi, veel weerstand was tegen het hervatten van het opkoopprogramma. Verschillende landen zagen de stap niet zitten. Knot werd daarbij genoemd, maar ook Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank en François Villeroy de Galhau van de Banque de France, zouden tegen zijn. Daarnaast zagen naar verluidt ook Oostenrijk en Estland weinig in het hervatten van de stimuleringsmaatregelen.

Knot stelt in zijn verklaring dat het door de economische vertraging onvermijdelijk is dat het langer duurt voordat de ECB de inflatiedoelstelling, van beneden maar dicht bij de 2 procent, haalt. ,,Maar dat wil niet zeggen dat het streven uit beeld is geraakt. Er is ook geen sprake van deflatierisico, noch zijn er aanwijzingen voor een eurogebied-brede recessie”, aldus Knot.