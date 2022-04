Dode en ernstig letsel door haperende Philips beademingsapparaten; concern verder in het nauw

Partij van 105 kilo gesmokkel­de (baby)palingen krijgt vrijheid terug in de Veluwerand­me­ren

Een partij van 105 kilo glasaal (babypaling) die maandag 11 april op Schiphol in beslag werd genomen, heeft een nieuwe kans gekregen in de Veluwerandmeren. Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) heeft de beschermde babypalingen uitgezet. De dieren werden in koffers van drie Maleisiërs gevonden, die op weg waren van Portugal naar Maleisië.

18 april