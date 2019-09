Doek valt voor Thomas Cook en Neckermann, Nederlanders op reis hoeven niet te vrezen

UpdateDe noodlijdende touroperator Thomas Cook, waar ook Neckermann Reizen onder valt, is omgevallen. Nederlanders die nu op reis zijn, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze niet meer thuis komen. Wel kan het voorkomen dat hotels hen proberen te verplichten hun verblijf dubbel te betalen. De ondergang van het bedrijf treft vandaag in totaal zo’n 600.000 vakantiegangers.

Met Thomas Cook Nederland, waar ook Neckermann Reizen onder valt, zijn nu ruim 10.000 Nederlanders op reis. Die hoeven hun reis niet onmiddellijk af te breken. ,,Voor hen wordt geregeld dat zij hun vakantie kunnen afmaken”, een woordvoerster van de Nederlandse tak van de touroperator.

Ze stelt dat mensen die via Thomas Cook/Neckermann Reizen een pakketreis hebben geboekt, beschermd zijn via de Stichting Garantiefonds Reizen (SGR). Het garantiefonds laat bij monde van de woordvoerster weten dat het nog niets kan betekenen voor klanten van Thomas Cook omdat de Nederlandse tak nog niet failliet is verklaard. ,,We hopen in de loop van de ochtend meer informatie te krijgen zodat wij ook stappen kunnen zetten”, aldus zegsvrouw Mirjam Dresme van SGR.

Excuses

Een laatste poging om het Britse moederbedrijf te redden, mislukte gisteren. ,,Het bestuur en ik betreuren enorm dat we niet slaagden in onze opzet’’, zei topman Peter Fankhauser in een verklaring. ,,Ik wil excuses aanbieden aan onze miljoenen klanten en de duizenden medewerkers, leveranciers en partners die ons jarenlang hebben gesteund.’’

Het 178-jarige oude concern heeft wereldwijd 22.000 medewerkers. Thomas Cook Nederland laat weten dat er formeel nog geen faillissement is aangevraagd voor de Nederlandse tak. ,,Het is overigens niet uitgesloten dat dat de komende dagen alsnog zal gebeuren.”

Ondertussen is het niet meer mogelijk om een nieuwe reis te boeken via Thomas Cook Nederland en Neckermann. De 40.000 tot 50.000 vakantiegangers die tot het einde van de winter al wel een reis hebben geboekt via Thomas Cook, hoeven vooralsnog niet te vrezen, meldt een woordvoerder van Thomas Cook. Eerder werd gemeld dat alle aankomende reizen zijn geannuleerd.

De maatregel is onder meer bedoeld om duidelijkheid te scheppen als gevolg van de financiële problemen met het Britse moederbedrijf. Het is namelijk nog niet duidelijk of het omvallen van Thomas Cook ook einde oefening betekent voor Thomas Cook Nederland. Maar ook als Thomas Cook Nederland zou omvallen, kunnen reizen worden uitgevoerd, benadrukte de woordvoerster.

Hotels eisen geld

De berichtgeving zorgt ondertussen voor zenuwachtige reizigers in binnen-en buitenland. Ook sommige hotels waar Thomas Cook mee samenwerkt, krijgen het benauwd. In Tunesië zet een resort reizigers onder druk om hun vakantie - nog eens - te betalen. Hotel Les Orangers in Hammamet, nabij Tunis, vreest geen geld te krijgen van Thomas Cook. Britse gasten getuigden in Engelse media zelfs over hoe ze door bewakers werden vastgezet.

Het verhaal wordt bevestigd door twee Vlamingen ter plekke, vertellen ze aan de Belgische site HLN: ,,Wij kregen zaterdag een briefje in de kamer dat we aan de receptie verwacht werden”, vertellen Brent Van Eccelpoel (23) uit Heist-op-den-Berg en Lander Nuyts (33) uit Hasselt. ,,We stonden daar met 25 à 30 man en allemaal kregen we te horen dat we ons verblijf moesten betalen. Iets wat we vooraf al gedaan hadden. Bovendien eiste het hotel 3.300 euro, terwijl de factuur van Thomas Cook slechts 1.800 euro bedroeg.”

Als ze niet met geld over de brug komen, mogen ze morgen niet vertrekken, dreigt het hotel. Toch raadt Thomas Cook België hen aan om zeker niet te betalen. De twee jongens vliegen voor alsnog dinsdag terug en gaan met zelf geregeld vervoer naar de luchthaven.

Repatriëringsplan

De Britse autoriteiten hebben een plan opgesteld om de ruim 150.000 Britse toeristen terug te halen. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab wordt ervoor gezorgd dat iedereen weer thuis komt. Het repatriëringsplan, dat Operation Matterhorn is gedoopt, zal daarvoor gebruik maken van andere luchtvaartmaatschappijen, waaronder British Airways en easyJet, zo meldt The Guardian. In Nederland is zo'n plan niet nodig, omdat de vliegtickets van Nederlanders geldig blijven door inmenging van de SGR.