Dorp zonder buurtsuper: wie komt die broccoli brengen?

Landelijk wint het online boodschappen doen aan populariteit, vooral onder jonge tweeverdieners met een druk gezinsleven. De voordelen van het online boodschappen doen zijn volgens onderzoek van ING groot: nooit meer gesjouw, altijd en overal kunnen bestellen, tijdswinst, minder verleiding tot impulsaankopen.

Er zijn ook nadelen, hoewel die voor velen niet opwegen tegen de voordelen. Je kunt niet in fruit knijpen om te zien of het rijp is, er zijn bezorgkosten (circa 5 euro), je moet thuis zijn voor ontvangst, er is soms onduidelijkheid over hoe vers de producten zijn en er is een minimaal aankoopbedrag. En misschien moeten we nog toevoegen: dat je geen mens meer ziet. Behalve de bezorger dan.

Dichtbevolkt gebied versus de kleine kern

Quote Ik neem zelf de boodschappen vanuit de winkel mee voor mijn klanten Spar-ondernemer uit het dorp Rilland, Zeeland Grote supermarkten als AH, Jumbo en de online websuper Picnic proberen in deze markt een zo groot mogelijk stuk van de koek te pakken. Daarbij richten ze zich echter vooral op dichtbevolkte gebieden. In steden als Goes, Vlissingen, Middelburg en Terneuzen is nog wel omzet te pakken. Maar voor het aantal bestellingen vanuit de kleine kernen halen grote aanbieders als AH (60 procent marktaandeel online), Jumbo (20 procent) of Picnic (10) hun neus op. Te veel moeite voor te weinig klanten.



Lokale ondernemers van Plus en Spar daarentegen pakken de boodschappentas vaak wel op voor de plattelandsbewoner. Een Spar-ondernemer in Rilland, een dorp in Zeeland: ,,Ik neem zelf de boodschappen vanuit de winkel mee naar mijn woonplaats Vlissingen en bezorg ze daar bij een aantal klanten."

Michiel Kanis van Boodschappenspot.nl signaleert een trend. ,,Doordat bij Spar en Plus de ondernemer zelf verantwoordelijk is voor het verwerken en bezorgen van de boodschappen is er meer flexibiliteit. Bezorgen wordt hier als service aan de klant gezien." Even checken of dit klopt in Zeeland. In Biervliet, Veere en Dreischor leveren zowel Plus als Spar. In Ellewoutsdijk komt alleen de Spar aan huis.

Wekelijks nieuwe bezorggebieden