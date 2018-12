Drama dreigt voor Hudson’s Bay: ‘Nieuwe eigenaar denkt aan ontslagen in Nederland’

De krant heeft interne stukken, waar uit blijkt dat de dertien warenhuizen in Nederland, waaronder een vestiging in Zwolle, dit jaar meer dan 80 miljoen euro verlies draaien. Een ontslagronde wordt niet uitgesloten.

Een ingewijde bevestigt tegenover deze site dat de organisatie van de Nederlandse Hudson's Bay warenhuizen tegen het licht wordt gehouden. Dat is een gevolg van de fusie met het Oostenrijkse bedrijf Karstadt, dat eigendom is van investeringsmaatschappij Signa. Dat nam in september een meerderheidsaandeel in de Europese warenhuizen van Hudson's Bay.

Goedkoper

Het gaat met in Hudson's Bay in Nederland al langere tijd niet zoals de eigenaren in eerste instantie hoopten. Eind vorig jaar werd besloten de strategie aan te passen, en meer goedkope producten in de schappen te leggen. Dit omdat er te weinig klanten kwamen. Data-analysebureau Whooz concludeerde eerder al dat de vestiging in Zwolle niet rendabel zou zijn.