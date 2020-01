Dreigt de kleine spaarder straks toch de pineut te worden?

Dit kun je doen met je spaargeld nu de rente naar nul procent gaat

14 januari Nul (!) procent rente op de spaarrekening. Voor miljoenen klanten van ABN Amro is dat vanaf 1 april een feit. Volgens financieel experts is het een kwestie van tijd voor de andere banken volgen. Tja, daar zit je dan met je goede spaargedrag. Wat te doen: je geld veilig laten staan of op zoek naar alternatieven?