Drie ton boete voor online casino's

De Nederlandse gokmarkt zou in 2015 worden vrijgegeven, maar dat werd niet gehaald. In de tussentijd zijn de nodige bedrijven wel al actief op de Nederlandse markt. Het is onduidelijk per wanneer het kabinet de markt voor online gokken alsnog open wil gooien voor nieuwe aanbieders.

Legalisering

Na de zomer bespreekt de Eerste Kamer – na jaren vertraging – de nieuwe wet die online gokken in Nederland toestaat. De Tweede Kamer stemde in juli 2016, na een paar jaar gesoebat, in met de legalisering van onlinekansspelen. Door die legalisering krijgen gokkers meer zekerheid over het door hen ingelegde geld

Overtredingen van de huidige wet worden nog steeds bestraft. De Kansspelautoriteit verhevigde vorig jaar de strijd tegen illegale buitenlandse goksites en liet weten ook Engelstalige sites te gaan beboeten. Tot dan toe richtte zij het vizier op handhaving van buitenlandse bedrijven die Nederlandstalige pagina's exploiteren, een site met een .nl-adres hebben of in Nederlandse media adverteren.

Trucjes

Sinds 1 juni bestraft de autoriteit ook andere trucjes om Nederlandse klanten te lokken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om domeinnamen met Nederlandse woorden erin zoals klompenbingo, gezelligheidspoker, rood-wit-blauw-casino en, naar nu blijkt, Oranje Casino en Kroon Casino. Ook sites die plaatjes van klompen, molens of stroopwafels tonen, zijn de klos. Daarnaast is het aanbieden van typisch Nederlandse betaalmiddelen (iDeal bijvoorbeeld) voortaan taboe, net als een speciale Konings- of Prinsjesdagbonus.

Bijzonder effectief is dat niet. De Kansspelautoriteit kan weliswaar een boete opleggen tot 820.000 euro of 10% van de omzet, maar overtuigende machtsmiddelen heeft de autoriteit niet. Om boetes in het buitenland te kunnen innen, moeten er internationale afspraken zijn, en die ontbreken. Nederland is een van de weinige landen die dit soort boetes uitdeelt. Het resultaat laat zich raden. Veel boetes worden niet betaald. Sinds 2012 legde de Kansspelautoriteit voor 1.690.000 euro aan boetes op. Daarvan is 530.000 euro geïnd.

Illegaal

Veel Nederlanders spelen nu illegaal online poker of bingo. Ook wordt er via internet gewed op sportwedstrijden via buitenlandse onlinegokbedrijven.