Drugshandel paste zich het snelst aan en floreerde tijdens coronacrisis

Dat zegt het Europese drugsagentschap in zijn vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2020. Alleen tijdens de eerste lockdowns vanaf half maart vorig jaar liep de straathandel even terug en ontstonden lokale tekorten. Daarna verliep de handel weer als vanouds. De grote drugskartels maakten simpelweg (nog) meer gebruik van zeecontainers voor de aanvoer en van versleutelde berichtendiensten, apps op sociale media, online bronnen en post- en thuisbezorgingsdiensten voor de verkoop en distributie.

Uitermate cynisch is dat twee kerndoelen van de EU, een gedigitaliseerde en een veerkrachtige economie, die nu met een herstelfonds van 750 miljard euro binnen handbereik moeten komen, bij de internationale drugshandel al volop gerealiseerd zijn. Niet meer dan een paar maanden had de handel nodig om zich aan te passen aan de gesloten binnengrenzen, reis- en uitgaansverboden.

Aanhoudende bedreiging

,,We zijn getuige van een dynamische en adaptieve drugsmarkt die bestand is tegen de beperkingen door corona”, aldus – vol bewondering – directeur Alexis Goosdeel van het drugsagentschap. Zijn diensten stelden vast dat enkel het gebruik van mdma, een drug die gewoonlijk in verband wordt gebracht met het uitgaansleven, vorig voorjaar even terugliep. Analyse van afvalwatermonsters in grote Europese steden wees uit dat de markt zich vorig jaar zomer alweer had hersteld.

De strijd is nog allerminst gewonnen, concludeert ook EU-Commissaris van Binnenlandse Zaken Ylva Johansson. ,,Drugs zijn een aanhoudende en steeds aanwezige bedreiging die miljoenen levens treft. Ik ben vooral bezorgd over de zeer zuivere en krachtige stoffen die op straat en online beschikbaar zijn en over de 46 nieuwe drugs die in 2020 alleen al in de EU zijn ontdekt.”

Bekijk hier al onze video’s over de economie: