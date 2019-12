DSM-topman Sijbesma vertrekt na 32 jaar bij chemieconcern

Filiaal Hudson’s Bay in Zwolle blijft tot eind dit jaar open

29 november Veertien van de vijftien filialen van Hudson’s Bay in Nederland blijven tot het einde van het jaar geopend, zo ook die in Zwolle. Dat is de bewindvoerder met de vastgoedeigenaren overeengekomen, zo liet een woordvoerster van Hudson’s Bay weten. Alleen de vestiging in Utrecht sluit per 8 december, maar dat was al eerder bekendgemaakt.