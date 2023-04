Duitse prijsvechter Aldi laat oud familiezeer in jubileumjaar achter zich

Multinatio­nal VMI in Epe stukje dichter bij grote uitbrei­ding, maar er is nog één probleem

De grote uitbreiding waar multinational VMI al jaren naartoe werkt in Epe lijkt een stuk dichterbij. In een voortslepende rechtszaak wijst de hoogste bestuursrechter de meeste bezwaren van omwonenden af. Wel is er één beladen onderwerp dat nog voor onzekerheid zorgt: stikstof.