Duitse schuldeiser start procedure om wanbetaler Evergrande failliet te laten verklaren

DMSA is een Duitse marktonderzoeker die zelf obligaties Evergrande houdt. Het roept ook andere betrokken investeerders op aan te sluiten bij de aanvraag. Evergrande kampt met een schuldenlast van omgerekend ruim 260 miljard euro en verkeert al enige tijd op de rand van een faillissement. Vorige maand wist het bedrijf op het nippertje wanbetaling te voorkomen. Er wordt gevreesd dat het omvallen van Evergrande een domino-effect kan veroorzaken in de Chinese vastgoedwereld en daarbuiten. Verschillende andere Chinese vastgoedontwikkelaars misten de afgelopen tijd al deadlines voor het aflossen van schulden. De Chinese overheid en de centrale bank van het land hebben aangegeven ervoor te zullen zorgen dat eventuele faillissementen geen bedreiging vormen voor het hele financiële systeem.

Wanbetaler

Volgens DMSA kan Evergrande weggezet worden als wanbetaler. Kort voor het verstrijken van de aflossingsvrije periode kwamen geruchten naar buiten over vermeende rentebetalingen. DSMA onderkende toen al de wanbetaling en stelde in een studie dat het faillissement van Evergrande uiteindelijk zou kunnen leiden tot een ‘Great Reset’, dat wil zeggen de definitieve ineenstorting van het financiële systeem.



Om als schuldeiser het faillissement van het bedrijf te kunnen aanvragen, investeerde DMSA zelf in Evergrande-obligaties, Daarvan verliep de aflossingsvrije periode op 10 november. In totaal zou Evergrande circa 148 miljoen dollar aan rente hebben moeten betalen over drie obligaties.